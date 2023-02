David Astrié i Miquel Canturri seran els cònsols d'Andorra la Vella

Actualitzada 13/02/2023 a les 12:52

David Astrié i Miquel Canturri seran el cònsol major i cònsol menor d'Andorra la Vella després de la dimissió de Conxita Marsol per anar a les eleccions del 2 d'abril. La fins ara hora cònsol major ha acudit a dos quarts de deu al comú per renunciar al càrrec per encapçalar la territorial demòcrata per als comicis generals. Marsol ha entregat la dimissió al cònsol menor, David Astrié, i ha assenyalat que avui "és un dia trist perquè deixo el comú, però estem en un projecte i un partit, i , de vegades, s'han de prendre decisions".La corporació de la capital té dues vacants més per la dimissió dels consellers Alain Cabanes i Meritxell López, que ocuparan el número dos de les llistes territorial i nacional, respectivament. El comú ha informat que properament es convocarà una sessió on accediran al càrrec els consellers substituts de Marsol, López i Cabanes que integraven la llista d'En Comú per Andorra la Vella que va guanyar els comicis del 2019.