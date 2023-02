PS i SDP tanquen llista territorial a la Massana

Actualitzada 12/02/2023 a les 13:26

El PS i SDP han tancat finalment llista conjunta a Andorra la Vella, Sant Julià, Escaldes i també a la Massana. Així ho ha confirmat el partit de Jaume Bartumeu en un comunicat després de validar les candidatures en un Consell Nacional celebrat aquest matí. A Encamp i a Ordino, el PS també fa llista amb acords amb Agrupament Encampadà en el primer cas i X’Ordino en el segon. En cap de les dues parròquies, però, hi haurà presència d’SDP. A Canillo, tampoc hi seran presents cap de les dues formacions.Així, els noms dels progressistes a les llistes electorals seran Michel Moliné com a primer titular a la Massana i Martí Bayona de suplent; Marian Sanchiz com a segona titular de la capital i Nelida Garcia de suplent; a Sant Julià ocuparà el segon lloc de la llista Josep Roig i a Escaldes la representació progressista serà amb Elisabet Zoppetti de segona titular i Jordan Ferreira de suplent. Pel que fa a la Nacional, Laia Moliné anirà en el cinquè lloc i Aaron Comella, que inicialment havia d’ocupar el segon lloc a la territorial d’Encamp, ocuparà el número 7. Alain Mateu serà el candidat número 10, Laura Pére, el 12 i Marc Latorre anirà de suplent.