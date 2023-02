Actualitzada 12/02/2023 a les 06:47

El comú d’Escaldes-Engordany va informar en les seves xarxes socials que es busquen interessats a treballar per a la corporació. En concret, el comú necessita un dissenyador/a gràfic, en règim interí, així com cobrir quatre llocs de treball per a operaris de camins de muntanya. Els interessats poden consultar els requisits de l’oferta al web del comú.