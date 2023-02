Actualitzada 12/02/2023 a les 06:46

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany va acollir ahir els dissabtes d’aigua. Una activitat que aquest any arribava a l’onzena edició i que tenia com a objectiu fer “activitats creatives per saber més de l’aigua”. Un esdeveniment que va ser obert a infants d’entre sis i onze anys, els quals van poder “conèixer els déus i deesses de l’aigua”.