Elisa Muxella tanca la llista d'Andorra Endavant a la capital

Actualitzada 12/02/2023 a les 10:40

Elisa Muxella, presidenta de l'Institut de Drets Humans d'Andorra, tanca la llista territorial d'Andorra Endavant a la capital amb el filòleg i humanista Dídac Tomàs de segon. Tomàs ha exercit com a professor de català i anglès a l'escola de segona ensenyança d'Encamp i actualment era professor d'anglès al Centre de Formació Professional d'Aixovall.La formació liderada a nivell nacional per Carine Montaner va organitzar ahir un acte de recollida de signatures per tal de poder validar les seves llistes. El partit assegura que en el cas de la territorial d'Andorra la Vella la llista i les signatures estan ja preparades per entrar abans del dilluns.