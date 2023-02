Concòrdia concorrerà amb Alay Tena i Bartolomé a les parroquials

Actualitzada 12/02/2023 a les 18:51

Concòrdia tindrà finalment quatre llistes: la nacional i tres parroquials, la de la capital, a Escaldes i a Sant Julià de Lòria. El partit liderat per Cerni Escalé –que serà el cap de llista de la nacional– ha presentat aquesta tarda els caps de llista dels diferents territoris on es presentarà a les eleccions generals. Així, a la capital el número u serà Martí Alay, mentre que a Escaldes l’escollit per liderar la llista territorial és Ramón Tena. Pel que fa a la parròquia laurediana, Pol Bartolomé serà qui liderarà el projecte morat a Sant Julià.Pel que fa a la resta de membres de les llistes, el partit no ha volgut donar els noms dels números dos, a excepció del de Miquel Crua –un dels fundadors d’IDN– que serà el número dos a la capital. A més, Núria Segués serà la dos a la nacional.