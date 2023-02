Agrupament Encampadà es compromet a votar a favor de la investidura de López

Actualitzada 11/02/2023 a les 12:26

El PS i Agrupament Encampadà han arribat a una entesa per tal de garantir que el partit parroquial votarà a favor de la investidura de Pere López com a cap de Govern si l’aritmètica parlamentària que surti de les eleccions ho permet. Així ho han fet saber els dos partits en un comunicat conjunt, en el qual s’exposa també que “en cap cas” Agrupament Encampadà donarà suport al candidat de DA, Xavier Espot. Els dos partits afirmen també que treballaran “per aprofundir en un programa de consens per a la parròquia que tingui en compte les necessitats de la població d’Encamp i del Pas de la Casa”.