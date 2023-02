Actualitzada 11/02/2023 a les 18:55

Les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Rosa Gili, respectivament, van signar ahir al migdia un protocol d’acord per suprimir el règim d’indivisió territorial sobre les zones d’administració única (ZAU) de les dues parròquies. Si la negociació que ara s’obre entre els dos comuns té èxit, els límits de les ZAU d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany passaran a fixar el terme de cada parròquia. L’objectiu de Marsol i Gili és tancar el dossier abans del final del mandat.La part no urbana de l’antiga parròquia d’Andorra –anterior a la creació, l’any 1978, d’Escaldes-Engordany, i formada pels quarts d’Andorra i Escaldes– no s’ha dividit mai. Tot i que el decret dels delegats permanents dels Coprínceps que proclamava el naixement d’Escaldes-Engordany donava un termini màxim de sis mesos als dos comuns per fixar els límits entre parròquies, han passat 45 anys i aquest acord encara no s’ha signat. La trenca urbana, en canvi, sí que va dibuixar-se.En la roda de premsa de presentació del protocol d’acord, les cònsols van assenyalar que el proper pas serà crear una comissió conjunta entre els dos comuns per negociar els termes del conveni de supressió del règim d’indivisió de les ZAU.La divisió prendrà com a fonament l’acord signat pels dos comuns el 1988 per definir les ZAU de cada parròquia. Aleshores la necessitat d’aclarir els drets territorials de cada administració va sorgir arran del projecte, mai realitzat, de construir un camp de neu a la zona tripartida entre Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. “Després de 35 anys era el moment d’evolucionar una mica, de transformar les zones d’administració única en límits de terme entre parròquies”, va afirmar Marsol. En la mateixa línia, Gili va asse­nyalar sobre l’acord: “Era una qüestió important aclarir aquestes indefinicions jurídiques que encara quedaven per resoldre i establir aquest compromís que hem signat avui.”La línia de separació de les zones d’administració única d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany comença a la rotonda del Quilòmetre zero. És a dir, al punt on acaba la trenca urbana entre les dues parròquies, a l’obac de la vall central. La línia s’enfila fins a l’altura del coll de la Finestra travessant la carretera de la Comella i, d’allà, trenca fins al coll de l’Astrell. En arribar a la collada de Prat Primer la línia fa un gir de 90 graus i dibuixa un arc en el mapa que ressegueix els límits de la zona de Perafita i va a parar a la collada de la Maiana. Tot seguit, puja fins al pic del pla de l’Ingla i continua en línia recta fins arribar al límit amb la parròquia d’Encamp.El protocol d’acord estableix que en cap cas seran objecte del conveni els terrenys de la vall del Madriu-Perafita-Claror amb règim indivís d’administració i explotació tripartida entre Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.Gràcies al conveni, cada parròquia podrà administrar i exercir les competències a les ZAU en les mateixes condicions que als respectius terrenys propis. Tot i això, cal recordar que l’acord del 1988 dona molts drets a les corporacions sobre les seves ZAU. Concretament, el text estableix que cada comú hi podrà atorgar arrendaments i concessions temporals, així com contractar explotacions directes o indirectes dels béns que continguin, fer-hi construccions, millores, accessos i obres d’infraestructura, explotar-ne les riqueses naturals i, en general, exercir-hi totes les competències comunals d’acord amb la llei i els usos i costums.En definitiva, la rellevància del conveni és sobretot simbòlica, ja que marcarà una fita en la història de la geografia política de la vall central.Aleshores la parròquia d’Escaldes-Engordany encara no existia. Tot i això, els quarts d’Andorra i Escaldes, part de la parròquia d’Andorra, ja van acordar la delimitació dels límits territorials de les zones urbanes.Neix Escaldes-Engordany gràcies a un decret dels delegats permanents dels Coprínceps. El text també diu que s’haurà de pactar la divisió de la part no urbana de l’antiga parròquia d’Andorra.La capital i Escaldes-Engordany signen un acord davant de notari que estableix les zones d’administració única, situades parcialment dins la vall del Madriu-Perafita-Claror.Les cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Conxita Marsol i Rosa Gili, arriben a un acord per no portar les discrepàncies sobre la titularitat de les ZAU a la justícia i es comprometen a solucionar-les per la via administrativa.