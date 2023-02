Sentit únic de circulació a Prat de la Creu durant unes hores

Actualitzada 10/02/2023 a les 10:49

El desplegament de la xarxa de calor per part de Feda-Ecoterm al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella inicia la setmana vinent una nova fase, entre l’ambaixada espanyola i el riu, que comportarà algunes restriccions de trànsit, segons informa el comú de la capital en un comunicat. Així, a partir del proper dilluns 13 de febrer i durant els dies feiners de les 9.30 a les 16.30 hores, al carrer Prat de la Creu només s’hi podrà circular en direcció Escaldes-Engordany, a excepció del transport públic, el servei d’urgències i els veïns del carrer Pompeu Fabra, que mantindran la circulació en els dos carrils. Durant els caps de setmana es podrà transitar en els dos sentits del carrer.La corporació assenyala que els vehicles provinents de la Rotonda seran desviats a partir del proper dilluns, i en l’horari indicat, cap al carrer Bonaventura Armengol al Pont nou. Es recomana, com a via alternativa, el pas per l’avinguda Meritxell.Les obres del carrer Prat de la Creu es van iniciar el juliol per instal·lar la xarxa de calefacció urbana que la filial de FEDA està desplegant al centre de la parròquia.