Reobert el mirador del Roc del Quer

Actualitzada 10/02/2023 a les 19:23

Reobert l’accés al mirador del Roc del Quer. Durant els últims dies hem tret la neu i condicionat l’accés al mirador perquè els visitants hi accedeixin amb seguretat. Ja es pot visitar de nou! pic.twitter.com/PrpjJ7zP9L — Comú de Canillo (@canillo_andorra) February 10, 2023

El comú de Canillo informa que s'ha reobert l'accés al mirador del Roc del Quer. La corporació ha retirat la neu que hi havia acumulada perquè els visitants hi puguin accedir amb seguretat.A més, avui la corporació ha acollit aquest una jornada tècnica de treball entre la Chambre de l’Agriculture de l’Ariège, els ramaders de la parròquia, representants del departament d’agricultura de Govern i diferents membres de la corporació comunal implicats en aquesta àrea, segons informa l'ens comunal en un comunicat.L’acte, al qual han assistit una trentena de persones, ha servit per exposar les conclusions de les entrevistes realitzades als ramaders de la parròquia els últims mesos. Així, també s’han compartit les possibles solucions que els especialistes francesos han pogut aportar d’acord amb les reflexions dels ramaders, i s’han organitzat unes taules de treball que han servit per profunditzar en aquestes demandes, prioritzar-les i valorar-ne la seva viabilitat.En aquest sentit, l'ens comunal apunta que els ramaders són conscients que cal fer un esforç de modernització de les seves instal·lacions ja sigui a través de projectes individuals per les explotacions més grans o a través de projectes col·lectius i cooperatius pels ramaders i propietaris més petits, com ara crear societats per gestionar conjuntament les explotacions, així com altres solucions que implicarien assegurar poder tenir mà d’obra disponible en moments puntuals de feina, compartir materials, disposar d’una nau en una parcel·la comunal o privada, o més opcions de finançament público-privades.També valoren l’opció de poder diversificar l’oferta amb altres produccions, treballar l’agroturisme, crear una botiga o promocionar un mercat de productors locals. Una altra opció seria acollir ramats principalment ovins d'altres territoris per optimitzar la gestió de la superfície de pastura, i desenvolupar i donar suport als ramats ovins propis.Entre les problemàtiques detectades s’ha esmentat el fet que la temporada hivernalés molt llarga; l’existència de corts poc funcionals i en una superfície limitada, la dedicació i vinculació extrema i exigent, les escasses superfícies mecanitzades, la baixa autonomia de farratge, l’absència de parcel·les planes per la construcció de naus i l’elevat preu de la construcció d’aquestes. No obstant això, el comú destaca que també hi ha moltes fortaleses que beneficien el context per a la continuïtat de les explotacions, com una forta vinculació al territori dels ramaders, les ganes de mantenir la casa pairal i el patrimoni, la implicació i interès de les institucions, la pluriactivitat, una reglamentació urbanística que dona més flexibilitat, l’alta possibilitat de generar venda dels productes locals, i tenir superfícies i molts recursos en les pastures de muntanya.