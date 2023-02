Proposta teatral a Encamp pel dia de la Dona

Actualitzada 10/02/2023 a les 12:38

Encamp acollirà la comèdia teatral ‘Cunyades’, escrita i dirigida per Ramon Grau el dimecres 8 de març, dia de la Dona, a la Sala de Festes del Complex de la parròquia, segons informa l'ens comunal encampadà en un comunicat.Així, les entrades es posaran a la venda el proper dilluns 13 de febrer a les 10 hores i es podran adquirir per un preu de 18 euros a comuencamp.ad. La representació començarà a les 21.30 hores i comptarà amb un elenc de renom: Àngels Bassas, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Jordi Rios. Els actors donaran vida a una història divertida i plena d’humor que a cada acte s’anirà complicant més i més.Quan en Manel Planas, propietari de la 'Impremta Planas i Fills' es mor, el negoci passa a mans dels seus dos fills, en Pere i en Pau, de caràcter afable i que sempre s’han portat molt bé entre ells. No és el cas de les respectives esposes: la Berta i la Sara. Són dues cunyades que sempre es barallen, són absolutes dominadores dels seus marits i, quan desapareix el patriarca, veuen l’oportunitat per conquerir les regnes del negoci.Com és tradició, el comú destaca que aposta un any més per l'oferta teatral com a acte commemoratiu i complementari del Dia de la Dona.