Disset equips partipen al concurs d'escultures sobre neu

Actualitzada 10/02/2023 a les 12:57

El concurs internacional d’escultures monumentals sobre neu al Pas de la Casa ha donat el tret de sortida aquest matí, segons informa el comú d'Encamp. L'esdeveniment d’enguany gira al voltant de ‘Les grans dones de la història i les seves aportacions’ i compta amb un total de 17 equips participants internacionals i andorrans que durant tot el cap de setmana esculpiran sobre neu les seves obres.Des d’avui i fins diumenge, la plaça de l’Església es convertirà en un gran taller d’escultura a l’aire lliure on els visitants podran gaudir en directe de les diferents tècniques i del talent dels artistes.La corporació recorda que l'entrega de premis tindrà lloc diumenge al migdia, a les 12 hores, a la plaça de l’Església. Així, es guardonarà la primera, segona i tercera posició de les categories professionals i estudiants. També hi haurà una menció d’excel·lència d’Andorra, atorgada pel comú d’Encamp, i la d’excel·lència del públic, atorgada pel vot popular. Tothom que vulguin podrà emetre el seu vot en una urna diumenge de 11 h a 12 h del migdia, just abans de la decisió del jurat.