Conxita Marsol deixarà de ser cònsol dilluns

Actualitzada 10/02/2023 a les 18:20

Conxita Marsol ha anunciat al final de la sessió de comú celebrada aquesta tarda a Andorra la Vella que dilluns a les 9 hores presentarà la carta de dimissió com a cònsol major de la capital per presentar-se com a candidata a les generals del 2 d'abril, "en principi, perquè sabem que en política sempre passem coses a última hora". Marsol s'ha mostrat molt emocionada en el comiat del comú on ha destacat que ha viscut 7 anys "de molta intensitat i treball" i ha agraït als ciutadans haver-la escollit per "servir la meva parròquia".La cònsol major ha assegurat que marxa "amb el cor encongit" i que ocupar aquest càrrec "és el millor" que li ha passat en la seva trajectòria política i ha incidit que el dol de deixar el comú l'hagués passat igual si hagués esgotat el mandat al desembre. Marsol ha remarcat que se sent "amb força, capacitat i competència" per continuar treballant en la nova etapa que iniciarà en la política nacional i ha manifestat que deixa la corporació comunal de manera voluntària "convençuda que encara puc aportar moltes coses al país i a la meva parròquia" des d'un altre lloc.Conxita Marsol ha emfatitzat que durant els dos mandats que ha estat al capdavant del comú "Andorra la Vella ha recuperat l'orgull i hem sigut capaços en poc temps d'injectar il·lusió, de generar confiança, dinamitzar l'economia i generar llocs de treball". I s'ha mostrat especialment satisfeta de la reforma de l'avinguda Meritxell, de la transformació de Santa Coloma i del Poblet de Nadal.La mandatària de la capital ha donat les gràcies als companys de la corporació i als 500 treballadors del comú per la feina que han compartit durant 7 anys.