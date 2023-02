Andorra la Vella i Escaldes fixaran els nous límits en aquest mandat

Actualitzada 10/02/2023 a les 13:32

Dividir les zones d'administració única d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany a l'obac de la vall central abans del final de mandat. Aquest és l'objectiu del protocol d'acord que han signat avui al migdia al comú de la capital les cònsols majors de les dues parròquies, Conxita Marsol i Rosa Gili.La divisió de la propietat d'aquestes zones prendrà com a fonament un acord sigant pels dos comuns el 1988. Aleshores la necessitat d'aclarir els drets de gestió de cada administració va sorgir arran del projecte, mai realitzat, de construir un camp de neu a la zona tripartida de la vall del Madriu-Perafita-Claror entre Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Cal recordar que la capital i Escaldes mai no han acordat la delimitació dels límits territorials de les zones no urbanes de l'antiga parròquia d'Andorra, tot i que el decret dels delegats permanents dels Coprínceps de creació de la parròquia d'Escaldes-Engordany, emès el 1978, instava els dos comuns a fer-ho.Andorra la Vella i Escaldes crearan properament una comissió conjunta per negociar i establir els límits de la divisió. Les zones indivises entre Andorra la Vella i Escaldes i les parròquies centrals i Sant Julià de Lòria que no estan definides com a zones d'administració única quedaran excloses de l'acord.