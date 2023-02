Els comptes equilibrats entre ingressos i despeses pugen a 20,2 milions d’euros, el 16% menys que el 2022

El consell de comú de Canillo va aprovar ahir al migdia, amb els vots a favor de la majoria i en contra de la minoria, el pressupost per al 2023. La corporació preveu tancar l’any amb uns comptes equilibrats entre ingressos i despeses de 20.240.504 euros, xifra que en termes percentuals suposa una disminució del 16,2% en comparació amb el pressupost del 2022.



Els comptes per a aquest any no incrementen la pressió fiscal ni als ciutadans ni a les empreses de la parròquia, tot i que sí que ajusten els sous dels treballadors del comú a la inflació. Tampoc generen