Contrabandistes i gimcana infantil al Carnestoltes d'Ordino

Actualitzada 08/02/2023 a les 16:32

La festa de Carnestoltes a Ordino se celebrarà del 17 al 22 de febrer amb diferents actes programats amb la col·laboració de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino. Les principals novetats d'enguany seran una gimcana infantil de disfresses i la sardinada popular com a fi de festa, després de l'enterrament i la lectura del testament del Rei Carnestoltes. Els actes tindran com a escenari la plaça Major d'Ordino on es comptara amb la participació de l'Esbart Valls del Nord, el Punt d'Informació Juvenil i els Grallers i tabalers dels Castellers d'Andorra.Els actes començaran amb la Rua de les Escoles el divendres 17 de febrer, a les 10:30 hores pels carrers. La festa acabarà amb una xocolatada per a tots els assistents.