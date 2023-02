Marsol deixarà el comú per presentar-se a les generals

Actualitzada 08/02/2023 a les 13:12

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, no ha volgut concretar aquest matí si anirà a la llista nacional o a la parroquial, però sí que ha afirmat que "jo ja estic decidida, però som un partit i ho hem de decidir entre tots; potser al final dono la sorpresa i em quedo al comú", ha bromejat. Cal recordar que Marsol es perfila com una de les candidates de DA de cara a les generals.En aquest sentit, Marsol ha indicat que creu que David Astrié, cònsol menor, seria la persona idònia per agafar el seu relleu al capdavant de la corporació. Així Marsol ha assegurat que "crec que els companys del comú hi estaran d'acord perquè en David porta quatre anys al comú".