La capital materialitza la cessió dels locals de l'avinguda Tarragona a les associacions

Cessió de diversos locals a entitats per part del comú d'Andorra la Vella

Actualitzada 08/02/2023 a les 12:26

El comú d’Andorra la Vella ha formalitzat avui la cessió dels nous locals ubicats a l’Avinguda Tarragona 58 de la capital. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat que “aquest era un espai que teníem fa temps per entregar i avui ho materialitzem”. Així Marsol ha detallat que la cessió per a les entitats serà gratuïta per a tres anys i prorrogable de forma automàtica anualment a partir del 2025.Entre d’altres, les associacions que han rebut algun espai són el Carnet Jove, l’Associació de les dones d’Andorra, l’Institut de les dones o Autea. “Esperem que aquest espai es converteixi i en un nucli important i que permeti difondre tot el coneixement i serveis que la societat andorrana necessita” ha asseverat Marsol que ha apuntat que els nous locals “permeten encaixar totes les necessitats d’aquestes entitats”.