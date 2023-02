Escaldes instal·larà plaques fotovoltaiques al pavelló del Prat Gran

Actualitzada 07/02/2023 a les 13:27

El comú d'Escaldes-Engordany instal·larà plaques fotovoltaiques al pavelló del Prat Gran aquest any. Així ho ha avançat la consellera de Medi Ambient del comú, Cèlia Vendrell, aquest matí durant la presentació de les conclusions del projecte europeu Coleopter que té per objectiu desenvolupar un enfocament integrat de l’eficiència energètica dels edificis públics, segons informa la corporació en un comunicat.En aquest sentit, la millora del confort tèrmic de la zona de pista del pavelló en funció de l’activitat programada, hora i estació de l’any; l'ampliació de la disponibilitat de la pista; i resoldre els problemes d’enlluernament a través de la col·locació de vinils translúcids i la instal·lació de panells fotovoltaics, són algunes de les propostes sorgides del grup de diàleg format entorn d'aquest projecte europeu, finançat pelPrograma Interreg Sudoe que s'han presentat aquest dimarts.En aquest sentit, sobre la millora del confort tèrmic a la zona de pista, el grup de diàleg, integrat per representants de diverses entitats socials i esportives del país, assenyala que durant l’hivern la temperatura de la pista és inferior a 15 graus (matinada) i superior a 30 graus (tarda). Així, aquestes temperatures provoquen que l’òptima climatització de la zona suposi la principal despesa energètica del pavelló. D’aquí quees proposi ajustar la regulació d’hivern del sistema de climatització basant-se en la normativaespanyola NIDE (Normativa de las Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) que determina que lapista es mantingui en 16 graus i vestuaris i banys a 20 graus. Una mesura que pot suposar un estalvidel 10% en l’ús de gasoil.La resolució dels problemes d’enlluernament a la cantonada sud-oest de la zona pista és una altrepunt a millorar. En aquesta línia, un estudi encomanat en el marc d’aquest projecte mostra que gairebé la totalitat de la coberta del pavelló presenta una gran irradiació solar. S’estima que prop del 80% de la coberta, és a dir 1207 m2, té la suficient irradiació com per poder col·locar-hi panells fotovoltaics. El que correspondria a una instal·lació de 670 panells, amb una potència de 154,4 kWp i una generació de 294 MWh/any. Així, la corporació destaca que exceptuant els mesos de novembre, desembre i gener, el pavelló seria autosuficient a nivell elèctric i fins i tot seria un aportador net d’electricitat a la xarxa. No obstant, una altra de les solucions proposades que seria complementària a la col·locació de panells fotovoltaics és la col·locació de vinils translúcids. Tot i que el pavelló ja disposa en l’actualitat de vinils en alguns dels vidres de la façana oest, aquests són insuficients per a solucionar elsproblemes d’enlluernament.Així, arran d’aquest procés participatiu, el comú d’Escaldes-Engordany assenyala que ja ha recollit les propostes i ha començat a implementar les solucions de més fàcil execució com els controls de temperatura, canvis en les reserves i en la gestió de la pista. A més, el pavelló serà un dels edificis que es connectarà a la xarxa de fred i calor de FEDA.