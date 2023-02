Més de vint activitats per Carnaval a la capital

Actualitzada 06/02/2023 a les 14:53

El comú d’Andorra la Vella ofereix durant les vacances escolars de Carnaval (del dimarts 21 al divendres 24 de de febrer) una vintena d’activitats per a infants i joves organitzades pels departaments de Social, Esports -conjuntament amb sis entitats esportives de la parròquia-, i Joventut, segons informa l'ens comunal de la capital en un comunicat.Així, des d’Esports s’ofereixen set propostes, amb un total de 200 places, i les inscripcions es poden formalitzar a partir d’avui. Concretament, s'ofereix la setmana blanca de 6 a 13 anys; el campus de rítmica de 5 a 13 anys; el campus de bàsquet de 5 a 12 anys; el campus de futbol sala, de 6 a 13 anys; el campus de kung-fu de 5 a 15 anys; el campus de voleibol, de 6 a 12 anys i l'estada de defensa personal a partir de 10 anys.Des del departament de Social es posen a disposició dues propostes per a infants de 3 a 6 anys i les inscripcions s’obren també a partir d’avui. Es tracta del casal d'infants El Llamp, on s'ofereixen 64 places i la Ludoteca de Sant Coloma on hi ha disponibles 40 places.La corporació informa que, a més, l’oferta de Joventut per a la setmana de vacances de Carnaval inclou sortides a la neu, una visita al Bici Lab Andorra; jocs col·lectius, tornejos d’atletisme, vòlei, dards i futbolí; una tarda de disco gel i un concurs de disfresses amb altres punts joves d’Andorra; l’enregistrament un pòdcast al Rusc; activitats de cuina i una sortida a Caldea. Durant les vacances de Carnaval, a més, i en el marc de l’agermanament entre Andorra la Vella i Foix, un grup de 15 joves de la localitat francesa faran una estada d’intercanvi a la parròquia i participaran de les activitats amb els joves d’Andorra la Vella.