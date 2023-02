Murals de Joan Turu al Llamp i a la ludoteca de Santa Coloma

Actualitzada 06/02/2023 a les 17:52

Les entrades del casal d'infants i de la ludoteca de Santa Coloma estrenen un mural de gran format, segons informa el comú d'Andorra la Vella en un comunicat. L'il·lustrador català Joan Turu ha plasmat juntament amb els nens i nenes de primària dels dos espais de lleure comunals, els conceptes que han treballat de manera conjunta durant les últimes setmanes.Així, al Llamp s'ha representat la idea que el creixement i el joc van junts, amb l'eslògan Al Llamp creixem jugant com a eix central del dibuix, mentre que la pintura de la ludoteca se centra en l'atenció a la diferència, i té l'eslògan Lliures per ser qui som.Joan Turu va visitar ja fa unes setmanes Andorra la Vella per començar a esbossar la il·lustració del Llamp. L'artista iniciarà el mural de la ludoteca aquesta tarda i el donarà per finalitzat demà al matí. En els dos casos els infants participaran en el procés de pintura amb l'objectiu que s'impliquin en el projecte i se'ls facin seus.