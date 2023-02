El comú cedeix un local buit al Parc Central a l'associació La Xarranca

Actualitzada 06/02/2023 a les 17:55

El comú ha cedit gratuïtament a l'associació cultural La Xarranca l'ús del local que hi ha al costat del restaurant La Petite Forêt, al Parc Central. Ho ha anunciat aquesta tarda la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha detallat que només caldrà fer una petita intervenció a l'espai per posar-lo al dia. "S'hi haurà de fer la instal·lació elèctrica, netejar-lo i reparar algun vidre. No és una obra complicada", ha remarcat.La Xarranca, que agrupa una setantena de creadors artístics d'Andorra comptarà abans de l'estiu amb una sala de 120 metres quadrats. L'associació s'hi instal·larà al maig i podrà disposar-ne per un període de dos anys. El seu objectiu, segons ha explicat la directora, Mar Garcia, és fer-hi exposicions, tallers i xerrades.