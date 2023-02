Agermanament als Encants

Escaldes-Engordany va acollir ahir els Encants de Sant Antoni, on es van sortejar i subhastar lots de productes que van permetre recaptar 4.280 euros i que es destinaran a Càritas.

Fa més de cent anys, els pagesos del poble van començar a subhastar productes que cultivaven a casa seva i, amb els beneficis, ajudaven els més necessitats. Un acte de solidaritat a la parròquia d’Escaldes-Engordany que, amb els anys, s’ha convertit en una tradició, els Encants de Sant Antoni. Així ho relatava ahir Antonio Vidal, que des de fa més de deu anys és el subhastador “oficial” –com deien alguns– dels tradicionals lots. “Avui dia les coses han canviat, però queda l’esperit de l’agermanament”, va explicar i, per això, any rere any l’omple de felicitat prendre part en un acte