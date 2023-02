El Govern no preveu invertir en el vial lauredià en els propers 10 anys

La desviació de la Massana és l’única obra significativa que l’executiu ha programat i s’ha compromès a portar a terme

El Govern no invertirà en el vial de Sant Julià de Lòria en els propers deu anys, segons es desprèn d’un document de treball de l’esxecutiu adreçat als comuns a què ha tingut accés el Diari. El text afirma amb rotunditat que no es farà cap altra inversió significativa a la xarxa viàra en l’horitzó de la dècada vinent a part de la desviació de la Massana, una obra que sí que està programada per als propers anys. Aquesta darrera infraestructura està prevista al pla sectorial de noves infraestructures viàries.



El pressupost del Govern per al 2023 té una partida destinada