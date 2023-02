Alguns comuns alerten que la proposta no és prou clara, fet que podria portar a confusió i provocar ambigüitats

Els criteris proposats pel Govern als comuns per elaborar els estudis de càrrega –els informes que hauran de fixar la capacitat màxima de creixement de les parròquies– han despertat dubtes entre algunes corporacions comunals. La queixa principal dels comuns és que la proposta de l’executiu no és prou clara, fet que, alerten, podria portar a confusió fins i tot els tècnics encarregats de redactar els informes o de supervisar-ne l’aplicació en els propers anys.



El Govern va fer arribar fa unes setmanes el primer esborrany amb les directrius que hauran de seguir els comuns per garantir la coherència entre els estudis