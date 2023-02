Berenar de la gent gran per la Candelera.

Com és tradició a Canillo cada 2 de febrer per celebrar la Candelera, dijous els padrins de la parròquia van berenar creps plegats. Aquest any van participar 45 persones en l’àpat de germanor, a què també va assistir mossèn Ramon. La darrera vegada que el berenar va poder-se celebrar en condicions de plena normalitat va ser el 2020, abans de l’esclat de la pandèmia.