Inscripcions per a les activitats de Carnaval d'Encamp i el Pas

Actualitzada 03/02/2023 a les 11:35

El comú d'Encamp obre dilluns les inscripcions per a les activitats dirigides a infants i joves durant les vacances escolars de Carnaval, del 21 al 24 de febrer.Els joves d'entre 12 i 17 anys podran gaudir d'una sortida al Zero Latency Andorra i una festa de patinatge i disfresses amb joves d'altres parròquies al Palau de Gel. A més de tornejos i activitats als centres dels Espais Joves de la parròquia. Les activitats són gratuïtes però cal fer reserva prèvia.Els infants de 6 a 11 anys se centraran a descobrir les tradicions del Carnaval, i els de 3 a 5 anys en la creació de disfresses pròpies. Les activitats s'organitzaran del 20 al 24 de febrer i de les 9 a les 20 hores al Pas, i del 21 al 24 de febrer i de les 8 a les 20 hores a Encamp. Les inscripcions individuals tenen un cost de 77,80 euros i es poden formalitzar a través de la web del comú, trucant o per correu electrònic.