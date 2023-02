Els Encants de Sant Antoni tornen a la plaça de l'església

La recaptació de la subhasta dels lots es destinarà a Càritas

La parròquia d’Escaldes-Engordany tornarà a celebrar els Encants de Sant Antoni quan s’apropa la Candelera, segons va informar el comú escaldenc en un comunicat. Així, aquest any la jornada tindrà lloc diumenge vinent a la plaça de l’església de Sant Pere Màrtir a dos quarts de dotze del migdia.



Seguint el que marca la tradició, se subhastaran lots al més adient de productes artesans derivats del porc portats per la gent del poble uns dies abans, com llonganisses i bulls, coques masegades, coques de llardons, orelletes... Així mateix, aquest any els tradicionals lots de productes artesans d’Andorra, com la mel i