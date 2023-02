Concert de l'Institut de música i el Conservatori del Liceu

Actualitzada 03/02/2023 a les 06:36

Andorra la Vella acollirà demà un concert conjunt de guitarres amb els alumnes del grup de guitarres de l’Institut de música i de l’orquestra de guitarres de grau mitjà del Conservatori del Liceu. El recital començarà a dos quarts de set de la tarda al Teatre Comunal de la capital i s’inscriu en el marc de l’intercanvi entre els dos centres musicals. Per això, s’oferirà el respectiu repertori de cada formació i, com a cloenda, dues obres que es tocaran de manera conjunta. El concert de demà, gratuït i amb entrada lliure, implicarà un total de 25 alumnes: 16 del Conservatori del Liceu i nou de l’Institut de música. Per part del grup de guitarres de l’Institut de música hi participen el grup de guitarres de cicle mitjà i alguns alumnes del grup de guitarres del cicle elemental. Fruit d’aquest intercanvi, el grup de guitarres de l’Institut de música participarà el 19 de maig a les sis de la tarda en un concert a l’Auditori de Barcelona, un recital organitzat per l’orquestra de guitarres de Barcelona.