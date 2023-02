Les nits temàtiques, novetat principal del Carnaval d'enguany

La festa torna sense restriccions per la pandèmia del 18 al 22 de febrer

Encamp recupera aquest any el Carnaval, de dissabte 18 de febrer a dimecres 22, amb un format semblant al del 2020, sense restriccions per la pandèmia. Tot i això, aquest any hi haurà diverses novetats. La més important és que les nits de dissabte, diumenge i dilluns seran temàtiques i hi haurà premi de 250 euros a la millor disfressa d’adult. En la primera la sala de festes del Complex s’ambientarà amb motius animals i vegetals per recrear una selva. En la segona s’omplirà de boles de discoteca dels vuitanta. En la tercera la sala es transformarà en un paisatge

