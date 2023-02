Concert conjunt de l'Institut de Música i del Conservatori del Liceu

Actualitzada 02/02/2023 a les 13:04

Andorra la Vella acollirà aquest dissabte 4 de febrer el concert conjunt de guitarres amb els alumnes del Grup de guitarres de l’Institut de Música i de l'Orquestra de Guitarres de Grau Mitjà del Conservatori del Liceu, segons informa l'ens comunal en un comunicat. El recital es celebrarà a partir de les 18.30 hores el Teatre Comunal de la capital i s'inscriu en el marc de l'intercanvi que realitzen els dos centres musicals. Per això, s’oferirà el respectiu repertori de cada formació i, com a cloenda, dues obres que es tocaran de manera conjunta.En aquest sentit, el comú de la capital especifica que el concert de dissabte, gratuït i amb entrada lliure, implicarà un total de 25 alumnes: 16 del Conservatori del Liceu i 9 de l’Institut de Música. Per part del grup de Guitarres de l'Institut de Música hi participen el Grup de Guitarres de Cicle Mitjà i alguns alumnes del grup de guitarres del Cicle Elemental.Per altra banda, i fruit d'aquest intercanvi, el grup de guitarres de l'Institut de Música participarà el 19 de maig a les 18 hores en un concert a l'Auditoride Barcelona, un recital organitzat per l'Orquestra de Guitarres de Barcelona.