Revista digital per fer mofa de la vida ordinenca

Actualitzada 01/02/2023 a les 12:38

El digital del Carnaval que rep el nom d'Ordinose’nriu començarà a escalfar l’ambient de burla carnavalesca a la parròquia d’Ordino partir d’aquest dimecres 1 de febrer, segons informa l’Associació de Cultura Popular d’Ordino en un comunicat.Aixi, l'entitat ha impulsat la publicació per fer mofa de diferents aspectes relacionats amb la vida ordinenca, tant social com política. Es tracta d’un pdf que parodia la revista digital comunal -Ordino es viu- i que els propers números que sortiran d’aquí fins el dia de la penjada del Carnestoltes, el 17 de febrer, no tenen data concreta de sortida, sinó que ho faran per sorpresa.L’Associació de Cultura Popular d’Ordino recorda que està treballant aquests dies en l’organització de diferents actes de Carnaval que enguany tindran notables novetats: la Penjada del Carnestoltes el dia 17 de febrer, la representació burlesca dels Contrabandistes el dia 20 de febrer i l’enterrament del Carnestoltes i sardinada popular el dimecres 22 de febrer.D’altra banda, l'entitat informa que aquest proper cap de setmana 4 i 5 de febrer, una delegació de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino es desplaçarà fins a Arles (Alt Vallespir) per veure i viure la festa de l’os que fan en aquest poble. Arles és un dels cinc municipis inclosos en la candidatura de les Festes de l’Os dels Pirineus conjuntament amb Ordino, Encamp, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans- que van ser inclosos en la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco aquest passat mes de desembre. La delegació ordinenca formarà part d’una delegació més àmplia formada pel Ministeri de Cultura i el departament de Patrimoni Cultural i representants d’Encamp.