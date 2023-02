Obertes les inscripcions per a la rua de la capital i Escaldes

Actualitzada 01/02/2023 a les 10:41

Les inscripcions per a participar a la rua conjunta de Carnestoltes d'Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, que se celebrarà la tarda del dissabte 18 de febrer, ja estan obertes. El termini per apuntar-s'hi finalitza el 17 de febrer a les 13 hores als departaments de Cultura d'ambdós comuns, segons informen a través d'un comunicat. L'organització de l'acte recorda que el nombre mínim de persones per participar al concurs de comparses és de vuit. Tanmateix, manté les dues categories de premis: la de comparses i de coreografies.Els actes de celebració començaran el 17 de febrer amb la penjada del Carnestoltes a les 19 hores a l'avinguda Meritxell. L'acte comptarà amb l'actuació del grup de teatre Making off. A més, el dilluns 20 la sala d'actes d'Escaldes acollirà un espectacle infantil, mentre que dimarts 21 tindrà lloc el judici i la crema del Carnestoltes a la plaça Coprínceps d'Escaldes, juntament amb actuacions de l'Esbart Santa Aanna i l'Esbart Dansaire.