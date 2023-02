Les nits temàtiques, novetat principal del Carnaval d'Encamp

Actualitzada 01/02/2023 a les 14:45

Encamp recupera el Carnaval del dissabte 18 de febrer al dimecres 22 amb un format semblant al del 2020, sense restriccions per la pandèmia. Tot i això, aquest any hi haurà diverses novetats. La més important és que les nits de dissabte, diumenge i dilluns seran temàtiques i hi haurà premi de 250 euros a la millor disfressa d'adult. En la primera la sala de festes del complex s'ambientarà amb motius animals i vegetals per recrear una selva. En la segona s'omplirà de boles de discoteca vuitantena. En la tercera la sala es transformarà en un paisatge submarí. Del programa d'actes també cal destacar que dimarts a la nit l'humorista Pep Plaza participarà en l'operació de S.M. el rei Carnestoltes i en acabat oferirà un monòleg als assistents.Aquest matí, en la roda de premsa de presentació del Carnaval, la cònsol major també ha entregat el premi, de 400 euros, al guanyador del concurs de cartells de Carnaval, Ramon Pujol. L'obra homenatja el Ball de l'Ossa, un dels actes més destacats del Carnaval d'Encamp i que aquest any ha estat reconegut per la Unesco en la categoria de patrimoni immaterial.