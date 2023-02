Actualitzada 01/02/2023 a les 06:28

La parròquia ofereix al llarg del mes de febrer les Jornades de cuina d’hivern, que comptaran amb la participació de divuit restaurants. Aquests oferiran plats i ingredients emblemàtics de la temporada i tres establiments que tindran menús de calçotada. També hi haurà, a més, dos cursos de cuina d’aprofitament per aprendre tècniques de cuina per no malbaratar.