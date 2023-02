Cairat critica l'impacte ambiental que té l'abocador de la Rabassa

El cònsol major opina que aquest espai “no és la solució nacional”

El conseller de Desperta Lauredià Cerni Cairat es va tornar a mostrar crític amb l’abocador de la Rabassa durant la sessió de comú d’ahir. Cairat va fer èmfasi en l’impacte ambiental del projecte, així com en les afectacions que tindrà per a la qualitat de vida dels veïns de la parròquia. En aquest sentit, va demanar una reunió de poble per explicar el projecte públicament.



Per la seva banda, el cònsol major, Josep Majoral, va opinar que amb l’exposició pública del programa de l’abocador ja és suficient, i va recordar que el comú de Sant Julià “ha fet la seva feina”,