Veïns i comú volen que s'instal·li un radar de tram al poble d'Anyós

Les dues parts acorden fer la demanda a Mobilitat perquè es respecti la velocitat màxima de 30 quilòmetre per hora

Representants dels veïns d’Anyós es van reunir ahir a la tarda amb la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, per demanar al comú que prengui mesures perquè els vehicles respectin la velocitat màxima de circulació al poble. Totes dues parts van coincidir que la millor solució seria la col·locació d’un radar de tram per dissuadir els conductors d’anar a més de 30 quilòmetres per hora. En aquest sentit, la decisió que van prendre conjuntament és que s’adreçaran, de manera paral·lela, al departament de Mobilitat, depenent del Govern, per fer aquesta demanda.



Els veïns consideren, segons va explicar un portaveu, que