Divuit restaurants a les Jornades de Cuina d'Hivern de la Massana

Actualitzada 31/01/2023 a les 13:22

La Massana ofereix al llarg del mes de febrer les Jornades de Cuina d'Hivern amb la participació de divuit restaurants que oferiran plats i ingredients emblemàtics de la temporada i tres establiments que tindrna menús de calçotada, segons informa el comú. L'edició anterior va comptar amb una dotzena de restaurants i aquest any hi haurà a més dos cursos de cuina d'aprofitament per aprendre tècniques de cuina per no malbaratar aliments.El conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà, ha destacat que les jornades gastronòmiques "són un bon moment per provar les receptes tradicionals, combinades amb la creativitat dels cuiners de la Massana" i ha agraït la implicació dels restauradors de la parròquia que fan possible que "aquest any tenim una oferta encara més variada". Les jornades centrades en plats de cullera, sopes i guisats amb productes de temporada formen part de la Massana Fogons "la marca que agrupa totes les accions gastronòmiques" de la parròquia amb l'objectiu de "reivindicar la qualitat i creativitat dels restaurants" que vol aconseguir deixar un llegat gastronòmic a les futures generacions, recalca el comú.