Vigilància a la plaça Dos Valires, al Prat del Roure i al Clot d'Emprivat

El comú es dotarà d’un guarda privat que estarà en servei de 7 a 9 del matí de dilluns a divendres i 24 hores els caps de setmana i festius

El comú d’Escaldes-Engordany disposarà d’un vigilant per tenir cura de diversos espais de les zones del Clot d’Emprivat, el Prat del Roure i de la plaça dels Dos Valires. És per això que ha convocat un concurs públic per al servei de vigilància en aquestes zones de la parròquia. L’empresa adjudicatària del servei de vigilància estarà obligada a garantir la presència d’un vigilant de seguretat, no armat, durant tots els dies de l’any. Ho haurà de fer des de les set de la tarda fins a les nou del matí de dilluns a divendres. Els caps de setmana la vigilància