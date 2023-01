Escaldes canviarà 540 lluminàries per baixar el consum energètic

El canvi suposarà un estalvi econòmic per a les finances públiques

Actualitzada 30/01/2023 a les 13:50

Escaldes-Engordany canviarà en breu 540 lluminàries de l’enllumenat públic perquè siguin més eficients, segons informa el comú en un comunicat. D’aquesta manera, l'ens comunal assegura que persegueix assolir el compromís de rebaixa del consum energètic que, alhora, suposarà un estalvi econòmic per a les finances públiques. A més, la corporació ha assolit un estalvi d’energia en l’enllumenat públic de fins al 31% durant el mes de novembre de 2022 en comparació al mateix mes de 2021, segons assegura l'ens comunal escaldenc en un comunicat. A més, aquest estalvi també s’ha donat durant l’octubre, quan ha estat del 15%, i desembre, que ha arribat fins al 28%.La corporació assenya que aquestes dades demostren que segueixen la seva aposta per impulsar accions contra el canvi climàtic is’adiuen amb les mesures d’estalvi energètic proposades pel Govern.Així, aquesta reducció es deu al fet que l’enllumenat públic que funciona amb LED (dispositius de baix consum) s’ha pogut programar perquè treballi al 50% de la seva potència total. En aquesta línia, tant els vials i urbanitzacions d’Escaldes-Engordany, que ja tenen instal·lada il·luminació amb LED, s’han vist afectats per la mesura. La resta de la parròquia s’ha sotmès a una apagada alternativa, és a dir, mentre un fanal està encès el del costat està apagat i així successivament.Aquesta dinàmica també s’ha donat en els consums d'energia totals de tot allò que depèn del comú, segons assenyala l'ens comunal. Així, en el darrer trimestre de l’any passat, la corporació ha assolit una reducció del 10% a l’octubre, del 21% al novembre, i del 18% al desembre.