Més de 30 activitats a les biblioteques d'Encamp i el Pas

Actualitzada 27/01/2023 a les 13:55

Les biblioteques comunals d'Encamp i el Pas de la Casa inicien aquest cap de setmana el programa d'activitats del primer semestre de l'any, que comptarà amb més de 30 activitats. Fins al mes de juny, s'oferiran propostes com clubs de lectura, celebracions internacionals, premis de narrativa, tallers d'escriptura, ponències d'autors literaris, i activitats infantils com contacontes, tallers o manualitats.Demà comencen les activitats amb el primer contacontes, 'Les princeses també es tiren pets', que tindrà lloc a les 11 hores a la biblioteca d'Encamp, així com el taller infantil 'Els drets dels infants', que es farà amb col·laboració d'Unicef a la biblioteca del Pas de la Casa a les 17.30 hores.