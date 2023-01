Inici del procés per millorar el vial d'accés a Can Noguer

Actualitzada 27/01/2023 a les 06:48

El comú també va avalar l’inici del procediment per desenvolupar la unitat d’actuació urbanística camí de les Molleres, que afecta la urbanització de Can Noguer. La voluntat és resoldre les mancances d’aquest nucli de població. Una n’és l’accés “complicat i perillós fins i tot”, va argumentar Rosa Gili. La qüestió és que ara mateix la corporació no pot fer res perquè és de titularitat privada i per això s’inicia el procés de desenvolupament de la unitat d’actuació que implica que, en primer terme, es dona un termini de marge als propietaris de la zona perquè engegin un pla parcial. Si els privats no fan un pas en aquest sentit serà la corporació la que impulsi un pla especial.L’accés és una de les mancances que es vol resoldre però Gili va assenyalar que diversos veïns de la zona també els han posat de manifest altres problemes, com ara les inundacions que pateixen als baixos de les edificacions cada cop que hi ha fortes pluges. La cònsol major va assenyalar que el clavegueram no està dimensionat per a la quantitat de població que hi viu. El desenvolupament de la unitat d’actuació també ha de permetre a la corporació guanyar un gran espai públic. De fet, en el passat es va plantejar el mateix tràmit i per construir un equipament educatiu però no va reeixir. La minoria va votar a favor però Miquel Aleix es va absentar perquè és part implicada en la citada unitat d’actuació.