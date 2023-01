Aparcament de pagament a la Margineda però gratis per als veïns

Actualitzada 27/01/2023 a les 11:53

El comú d'Andorra la Vella ha anunciat aquest matí que l'aparcament al carrer a la Margineda passarà a ser de pagament però els veïns tindran targetes d'estacionament gratuït per a cada vehicle. La corporació exposa que la mesura serà una prova pilot i s'adopta a petició dels residents de la zona després d'una reunió celebrada ahir. L'objectiu és dissuadir ciutadans que no són residents que ara hi estacionen durant dies perquè és zona blanca, el que dificulta trobar aparcament en aquesta zona residencial "que té un gran dèficit d'espais d'estacionament", indica en un comunicat.El comú instal·larà parquímetres en unes setmanes després que el mig centenar d'assistents a la reunió desestimessin la proposta d'habilitar un terreny comunal amb 50 places. Aquest aparcament estaria situat al costat del camp d'exàmens de conduir situat a l'avinguda d'Enclar i tindria servei preferent per als veïns de la Margineda, segons assenyala el comú. Els veïns van descartar aquesta alternativa "perquè l'accés a preu a través del camí de la Callissa podria ser dificultós".La cònsol major, Conxita Marsol, va presentar als veïns l'espai públic que s'està adequant per convertir-lo "en zona de repòs i passeig en un entorn natural com és la Roureda de la Margineda" des d'on es podrà veure el jaciment medieval. El projecte connectarà el poble de Santa Coloma amb el nou espai i servirà per crear un circuit cultural entre l'església romànica, el pont de la Margineda i el castell de Sant Vicenç d'Enclar, destaca el comú.Els veïns van plantejar als cònsols neguits per la circulació de vehicles de transport escolar de grans dimensions i per l'estat d'algunes voravies. El comú es va comprometre a transmetre les demandes sobre els busos escolars, a millorar trams de voreres i estudiar la instal·lació d'algun nou joc al parc infantil, detalla el comunicat.