Encamp construirà la voravia del carrer Hort de Godí

El comú d'Encamp construirà un tram de voravia al carrer Hort de Godí. L'actuació, que té un cost de 156.658,30 euros, també inclou una petita passarel·la per accedir al camí sobre el riu i un mur de contenció. Aquesta intervenció es fa en coordinació amb la canalització del Torrent Estret, una obra finançada pel Govern que té com a objectiu protegir els edificis d'Hort de Godí de les avingudes d'aigua que hi ha regularment a la zona. Els treballs començaran al febrer i tenen un termini d'execució de quatre mesos.En la sessió també s'ha aprovat realitzar l'aportació anual per compensar les pèrdues d'explotació del Funicamp, que el 2022 van ser de 880.000 euros.En la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat avui a la tarda els consellers de la minoria Esther Vidal, d'Agrupament Encampadà, i David Ríos, del PS + Independents, han confirmat que s'han reunit per debatre la possibilitat d'una aliança electoral per a la llista parroquial de les nacionals.