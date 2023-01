El nou E.Leclerc donarà feina a una quarantena de persones

El centre obrirà al públic el 9 de febrer a les nou del matí

El nou centre comercial E.Leclerc Express de Sant Julià de Lòria donarà feina a una quarantena de persones, segons van explicar fonts de l’empresa al Diari. El supermercat, que està situat a l’avinguda Rocafort, just al davant del parc infantil del Prat Gran, obrirà el 9 de febrer vinent a les nou del matí.



Amb aquest centre comercial, d’uns 1.700 metres quadrats de superfície, el grup de distribució d’aliments francès fa una aposta per la inclusió social. El nou centre està pensat i dissenyat per facilitar al màxim possible l’experiència de compra entre els col·lectius amb discapacitats cognitives, sensorials i amb

#1 kurd

(26/01/23 07:34)