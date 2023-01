El comú aprova els canvis urbanístics per tenir un pulmó verd al Clot d'Emprivat

Actualitzada 26/01/2023 a les 18:57

El comú d'Escaldes ha aprovat la modificació del POUP que possibilita disposar d'un gran pulmó verd al Clot d'Emprivat després del període d'exposició pública, que s'ha saldat amb quatre al·legacions. La minoria s'ha abstingut posant sobre la taula els dubtes que els hi planteja que totes les cessions s'agrupin per tal de disposar d'aquest gran espai públic però mitjançant una nova figura que és la d'espais lliures d'ús públic de titularitat privada, que implica que la superfície és pública però el subsol és privat. El comú també ha validat la regulació d'aquests nous espais, per establir quines seran les obligacions de l'administració i la dels privats. Ara la modificació haurà d'obtenir l'aval del Govern per a l'aprovació definitiva. La cònsol major, Rosa Gili, ha comentat que en alguna al·legació s'ha posat en dubte que aquest tipus de modificació es pugui fer a través d'aquest procediment i no del de revisió del POUP, que es pot fer cada sis anys. En tot cas, Gili ha assenyalat que si s'aprova definitivament els propietaris tindran la via del recurs. La cònsol major ha manifestat que el que han volgut és obtenir més espai públic i no simplement "voreres més amples".La corporació també ha obert el procediment per impulsar un pla especial a la zona de Can Noguer que ha de permetre que la corporació impulsi obres de millora en l'accés a la urbanització. Un vial perillós però on ara mateix no es pot actuar perquè és privat. A l'hora, s'aconseguirà una cessió considerable d'espai públic, ha indicat Gili.