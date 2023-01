La capital ofereix 11 llocs de feina

Actualitzada 25/01/2023 a les 10:19

El comú d’Andorra la Vella, en la sessió de la Junta de Govern del 18 de gener del 2023, ha acordat convocar onze llocs de treball, segons ha publicat al BOPA d'aquest dimecres.



Així, per procés de selecció extern en primera convocatòria, convoca la provisió de quatre places d’operari de xarxes i salubritat pública per a l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, adscrita al Departament d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable. Aquest lloc de treball correspon al 80% de la base salarial del grup funcional C, nivell 5, del sistema de classificació del Cos General de la corporació, amb una retribució anyal bruta de 21.493,03 euros distribuïda en tretze pagues. A aquest lloc de treball també li correspon un complement específic de 606,10 euros mensuals.

En aquest cas, la missió del lloc de treball consisteix a realitzar, amb vehicle o sense, les tasques relacionades amb la neteja de la via pública, de les xarxes d’aigües pluvials i clavegueres, dels residus i tractament de la recollida selectiva.



Així mateix, l'ens comunal convoca una plaça d’operari de neteja de la via pública per a l’Àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública, adscrita al Departament d’Higiene, Salubritat Pública, Gestió del Medi Ambient i Xarxa d’Aigua Potable. Aquest lloc de treball correspon al 80% de la banda del grup funcional C, nivell 4, del sistema de classificació del Cos General del comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta de 19.322,29 euros distribuïda en tretze pagues. A aquest lloc de treball també li correspon un complement específic de 259,76 euros mensuals.

La missió del lloc de treball consisteix a realitzar i desenvolupar tots els processos administratius inherents al lloc de treball en la realització de les tasques administratives amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del servei d’acord amb les instruccions i circuits establerts.

Alhora, la corporació ofereix una plaça d’administratiu per al Servei de Circulació del comú d’Andorra la Vella. Aquest lloc de treball correspon al 80% de la banda del grup funcional C, nivell 4, del sistema de classificació del Cos General del Comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta de 19.322,29 euros distribuïda en tretze pagues. En aquest cas, la missió del lloc de treball consisteix a realitzar i desenvolupar tots els processos administratius inherents al lloc de treball en la realització de les tasques administratives amb la finalitat de garantir el correcte funcionament del servei d’acord amb les instruccions i circuits establerts.

Per altra banda, l'ens comunal de la capital, convoca un concurs de mobilitat interna en segona convocatòria per proveir una plaça de tècnic de programari, adscrita al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Vist que el concurs de mobilitat interna en primera convocatòria, del 30 de novembre del 2022, per proveir una plaça de tècnic de programari, s’ha declarat desert; la corporació informa que en la sessió de la Junta de Govern del 18 de gener del 2023, ha acordat convocar per concurs de mobilitat interna en segona convocatòria. Aquest lloc de treball correspon al 80% del grup funcional B, nivell 7, del sistema de classificació del Cos General del comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta de 27.032,85 euros distribuïda en tretze pagues. La missió del lloc de treball consisteix en la gestió i el manteniment de les aplicacions informàtiques utilitzades tant a nivell de servidors com d’usuaris finals, així com l’administració d’usuaris i permisos, bases de dades, web, sistemes de seguiment, monitoratge, etc., i l’atenció als usuaris.

Així mateix, s'ha convocat un concurs de mobilitat interna en segona convocatòria per proveir una plaça d’operari de manteniment d’informàtica, adscrita al Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, vist que el concurs de mobilitat interna en primera convocatòria, del 30 de novembre del 2022, per proveir una plaça de tècnic de programari, s’ha declarat desert. Així, aquest lloc de treball correspon al 80% del grup funcional C, nivell 5, del sistema de classificació del Cos General del Comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta de 21.493,03 euros distribuïda en tretze pagues.

La missió del lloc de treball consisteix en la realització de la instal·lació, el manteniment i la reparació dels aparells informàtics i de xarxa (ordinadors, impressores i els seus consumibles,…) i l’atenció als usuaris.



Per últim, la corporació de la capital, convoca un concurs de mobilitat interna en segona convocatòria per proveir quatre places d’aspirants al càrrec d’agents de circulació per al Servei de Circulació del comú d’Andorra la Vella, vist que al concurs de mobilitat interna en primera convocatòria, del 5 d’octubre del 2022, per proveir tres places d’aspirants al càrrec d’agents de circulació per al Servei de Circulació del Comú d’Andorra la Vella.

Aquest lloc de treball correspon al 80% del grup funcional C, nivell 5, del sistema de classificació del Cos General del Comú d’Andorra la Vella, amb una retribució anyal bruta de 21.493,03 euros distribuïda en tretze pagues.

Les persones interessades en qualsevol d'aquestes ofertes es poden presentar la documentació requerida abans de les 15.00 hores del dia 8 de febrer del 2023.