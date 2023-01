Jam session a partir de les obres de Fernand Léger

Actualitzada 25/01/2023 a les 18:27

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acollirà demà dijous 26 de gener una jam session creativa per iniciativa del col·lectiu d’artistes La Xarranca i consistirà en una petita visita guiada, segons informa el comú escaldenc en un comunicat.Així, a partir d’aquesta, els artistes crearan inspirant-se en les obres que hi ha exposades a la sala i que formen part de l’exposició 'Un univers lluminós i transparent' organitzada per la corporació. La jam session tindrà lloc de les 19 hores a les 21 hores.