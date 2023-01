Escaldes posarà vigilància al Prat del Roure

Actualitzada 25/01/2023 a les 10:14

El comú d’Escaldes-Engordany, per acord de la Junta de Govern del 23 de gener de 2023, ha convocat un concurs públic per contractar el servei de vigilància i control d’accés a les zones Clot d’Emprivat, del Prat del Roure i de la plaça dels Dos Valires, segons ha fet public la corporació en el BOPA d'aquest dimecres.Així, les ofertes s’hauran de presentar conforme al previst al plec de bases i lliurar al Servei de Tràmits. El termini de presentació finalitzarà el 9 de març de 2023, a les 15:00 hores. El posterior acte d’obertura de les propostes que s’hagin presentat, a celebrar en data per determinar i sobre el qual els concursants seran informats amb antelació, tindrà caràcter públic.