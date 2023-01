Declarat projecte d'interès nacional l'obra de la plaça Major de Sant Julià

Actualitzada 25/01/2023 a les 19:09

La reordenació d'espais i volumetria, millora de la permeabilitat i l'accessibilitat del front est de la plaça Major de Sant Julià de Lòria ha estat declarada projecte d'interès nacional. La proposta ha estat aprovada aquest matí pel consell de ministres després de considerar que la iniciativa s'encabeix en els preceptes que contempla la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Així, Govern concreta que la declaració del projecte permetrà que la volumetria del front est de la plaça es conservi i no es vegi amenaçada pel marge de llibertat edificatòria que les normatives actuals permeten.La intervenció urbana aborda tres vessants diferents, però "coordinats en una actuació conjunta de reforma urbanística". Per una banda, s'ampliarà l'espai públic de la plaça major i es crear un nou vial cívic de sis metres d'amplada per a vianants, que connectarà la plaça amb la zona de Camp de Perot mitjançant un carrer cívic, una escala i un ascensor. A més, el projecte té un vessant cultural, ja que té en compte la morfologia dels edificis de la plaça i la proximitat de l'església de Sant Julià i Sant Germà, bé d'interès cultural. Finalment, es contempla un vessant educatiu en tant que el nucli de Sant Julià de Lòria constitueix un campus universitari en el qual les places poden jugar un paper rellevant, segons Govern. El projecte també contempla una ampliació de la superfície de la plaça pública.